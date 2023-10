Erzgebirgerin lässt Nuklearsirene aufheulen und warnt vor Atomschlag: Vor Gericht hat sie eine Erklärung parat

Sie wollte gegen die aktuelle Politik demonstrieren. Doch am Ende griff sie zu verbotenen Mitteln. Vor dem Amtsgericht Marienberg räumte die 50-Jährige die Tat ein. Dennoch entging sie einem Urteil.

Es ist der 9. November 2022. Gegen 16 Uhr ertönt in Marienberg das, was niemand je in seinem Leben hören will: die Nuklearsirene. Immer wieder heult sie auf, 1,20 Minuten lang. Zahlreiche Marienberger sind verunsichert. Im Polizeirevier klingelt das Telefon, die Beamten sollen erklären, was los ist. Mittendrin im Geschehen: eine Erzgebirgerin,...