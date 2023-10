Feuerwehren löschen Kellerbrand in Pfaffroda

Rund 30 Feuerwehrleute sind am Donnerstagvormittag wegen eines Kellerbrandes zu einem Wohn- und Geschäftshaus nach Pfaffroda gerufen worden.

In einem Keller eines Wohn- und Geschäftshauses im Olbernhauer Ortsteil Pfaffroda ist am Donnerstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner des Hauses bemerkte beim Gang in den Keller Rauch samt Brandgeruch und alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Nach ersten Erkenntnissen sei abgestelltes Mobiliar in Brand geraten, wie Kay Butter von...