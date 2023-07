Frau bei Unfall in Großrückerswalde schwer verletzt

Ein Unfall ereignete sich am Freitag in Großrückerwalde. Dabei wurden eine Autofahrerin und ihr Beifahrer verletzt, die Frau so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Auf regennasser Fahrbahn hat sich am Freitag in Großrückerwalde ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei war gegen 10.30 Uhr ein Pkw Opel auf der Bundesstraße 171 unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Wolfsberg geriet das Auto auf der nassen Straße ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Opel krachte... Auf regennasser Fahrbahn hat sich am Freitag in Großrückerwalde ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei war gegen 10.30 Uhr ein Pkw Opel auf der Bundesstraße 171 unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Wolfsberg geriet das Auto auf der nassen Straße ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Opel krachte...