Fuchsien aus Marienberg ab Samstag auf Bundesgartenschau in Mannheim zu sehen

Claus Töpfer ist etwas wehmütig zumute. „Es klingt komisch, aber irgendwie spüre ich ein Gefühl der Leere. Es ist so, als wenn meine Kinder das Haus verlassen hätten“, sagt der Marienberger. Seit Dienstagvormittag ist das so. An jenem Tag wurden seine Bonsai-Fuchsien abgeholt und zur Bundesgartenschau (Buga) nach Mannheim transportiert.