Fußballer von Motor Marienberg im Rampenlicht: „Ihr habt in diesem Jahr Stadtgeschichte geschrieben“

Oberbürgermeister André Heinrich nutzt Neujahrsempfang, um den Aufstieg der Mannschaft in die Oberliga zu würdigen.

„Ihr habt in diesem Jahr Stadtgeschichte geschrieben“. Mit diesen Worten gratulierte Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich anlässlich des Neujahrsempfangs am Donnerstagabend den Fußballern und Betreuern der 1. Männermannschaft des FSV Motor Marienberg nachträglich zum Aufstieg in die Oberliga. Dazu gab es ein kleines Geschenk der...