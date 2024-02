Gelungene Premiere in Seiffen: Gleisbau mit einem Schuss Fit-Wasser

„Fahrt frei“ für ein neues Freizeitbastelformat: In Seiffen wurde am Wochenende nicht gedrechselt und geklöppelt, sondern erstmals für den Eisenbahnmodellbau geschottert und geklebt.

Das Einmaleins des kleinen Eisenbahnbaus ist am Wochenende Gegenstand eines zweitägigen Kurses in der Erlebniswelt Seiffen gewesen. Stand am Sonnabend die digitale Umrüstung von Modellsystemen im Blickpunkt, widmeten sich die Teilnehmer am Sonntag dem Gleisbau, der Begrünung und der Gestaltung von Felsen- sowie Flusslandschaften. 24 Bastler aus...