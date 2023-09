Grundschule Großrückerswalde: Darum muss ein Drittel des Dachgeschosses dringend saniert werden

Die Arbeiten sind vergeben und sollen noch in diesem Jahr erledigt werden.

Ein Teil des Dachgeschosses der Grundschule Großrückerswalde muss dringend saniert werden. Bürgermeister André Rösch spricht von etwa einem Drittel. Grund seien Schädlingsbefall sowie Nässe, was beides dem Gebälk zugesetzt habe. Letzteres könne mit einem Bad zusammenhängen, das sich in dem Bereich befunden hat, als in dem Gebäude noch...