Hautärztin eröffnet Praxis in Olbernhau

Am Montag hat Dr. Katrin Kreuter am Tempelweg in Olbernhau ihre Hautarztpraxis eröffnet. Nach genau dreimonatiger Planungs- und Umbauphase wagte die Fachärztin nach der Pleite des MVZ „Der Arzt“ Erzgebirge, bei dem sie in Marienberg als angestellte Medizinerin tätig war, den Schritt in die Selbstständigkeit. Den Weg nach Olbernhau fand...