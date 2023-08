Heidersdorf: Kia-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt worden ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Kia. Aus Heidersdorf kommend, streifte das Fahrzeug in der sogenannten Tiefen Flusskurve kurz vor Olbernhau einen entgegenkommenden Lkw. In der Folge kam der Kia nach links von der Fahrbahn ab, fuhr noch einige Meter im Straßengraben weiter und kam dann dort zum Stehen. Laut...