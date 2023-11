Heidersdorfer Landarzt sagt endgültig ade

Jürgen Dietze gibt nach insgesamt 32 Jahren seine Praxen in Seiffen und Heidersdorf krankheitsbedingt auf.

Die Operation seiner linken Hüfte merkt man Jürgen Dietze noch an. Es läuft alles noch nicht richtig rund bei dem 66-jährigen Heidersdorfer. In etwa vier Wochen steht die Operation der anderen Hüfte an. „Eigentlich wollte ich noch nicht aufhören, doch diese beiden Operationen haben meine ganzen Pläne über den Haufen geworfen. Ich habe...