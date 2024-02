Heiner Stephani gestaltet „Hörabend“ in der Böttcherfabrik in Pobershau aus

Der Drechslermeister und Musiker stellt historische Aufnahmen aus dem Erzgebirge vor.

„Hörabend! Teil II“ nennt sich eine Veranstaltung mit Grammophon und Kassettendeck, zu der der Verein Literatur im Erzgebirge am Nachmittag des 18. Februar in die Böttcherfabrik in Pobershau einlädt. Drechslermeister und Musiker Heiner Stephani stellt dabei ab 16 Uhr historische Aufnahmen aus dem Erzgebirge vor. Dabei greift er auf sein...