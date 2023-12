Hunderte Besucher bei stimmungsvollem Bergaufzug in Olbernhau

Ein Bergaufzug mit mehr als 200 Trachtenträgern war am Samstag einer der Höhepunkte des Olbernhauer Weihnachtsmarktes. Die nächste Bergparade in der Stadt findet unterdessen schon im Sommer statt.

Im Prinzip ist am Samstag in Olbernhau alles wie seit 1994 gewesen: Am Vorabend des zweiten Advent zog eine Bergparade durch die von Hunderten Einheimischen und Gästen gesäumten Straßen des Stadtzentrums bis ins Rittergut, in dem ein Bergzeremoniell abgehalten wurde. Waren es aber bisher rund 100 Teilnehmer, so beteiligten sich am diesjährigen...