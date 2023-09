"Ich fiel in ein Loch": Was aus jungen Spielzeugmachern geworden ist

Obwohl im Erzgebirge demnächst viele Geschäftsinhaber in Rente gehen, verlassen rund 20 Prozent der Gesellen die Volkskunstbranche. Das stellt viele Betriebe vor enorme Herausforderungen.

Die Sonne scheint durch die Bäume. Ein kühler Wind kündigt den Herbst an. Im Schaufenster des neuen Firmensitzes von Köhler Kunsthandwerk in Eppendorf stehen Weihnachtsfiguren und Schwibbögen. Die Grundformen für die Figuren hat Julius Graul hergestellt. Der 21-Jährige aus Sachsen-Anhalt hat in der Firma Drechsler gelernt und ist seit einem...