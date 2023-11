In der Drogenhölle: Wie ein Erzgebirger einem Teufel entkam

Maik Löwen war zwölf Jahre lang abhängig von Crystal, Alkohol und Marihuana. Es brauchte eine Gefängnisstrafe, viele Therapieversuche und einen starken Glauben, um dieses Leben hinter sich zu lassen. Heute hat der Erzgebirger seinen Platz gefunden: Er versucht, anderen Süchtigen auf die Beine zu helfen.

Maik Löwen ist ein Typ mit breiten Schultern. Einer, an den man sich anlehnen will, weil dessen Umarmung Halt verspricht. Doch ebenjenen Halt, den er heute anderen zu geben vermag, hat er selbst in seinem Leben die meiste Zeit vermisst.