Jetzt ist die beste Zeit: Erzgebirgerin erläutert Kunst des Obstbaumschnitts

Obstbäume in Form bringen ist keine Wissenschaft, sagt Gartenbauingenieurin Sonja Degenkolb. Dennoch kann man dabei viel falsch machen. Was unbedingt vermieden werden sollte.

Pobershau.

Geht es um Obstbaumschnitt, prallen zwischen Kleingärtnern oft Philosophien aufeinander. Anfänger sehen das Thema hingegen als eine Wissenschaft für sich an. Dabei ist es eher eine Kunst, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. In eine solche Überbringer-Rolle ist am Samstag Sonja Degenkolb, Gartenbauingenieurin aus der Baumschule Dittersdorf, geschlüpft. An mehr als 40 Interessenten gab sie in der Naturschutzstation Pobershau ihr Wissen weiter. Denn nur ein gut geschnittener Obstbaum belohnt den Besitzer mit einer reichen Ernte, so Degenkolb. Ein Beschnitt sei dabei prinzipiell ganzjährig möglich. Bester Zeitpunkt seien aber die Wintermonate, speziell Ende Februar, Anfang März. Allerdings soll die Temperatur nicht unter fünf Grad minus liegen.