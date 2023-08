Kaffee-Kurt ist gerettet: Großrückerswalde angelt sich Kult-Imbiss

Überraschende Wende im Fall Kaffee-Kurt. Steffen Konkol, so sein eigentlicher Name, wird seinen Kult-Imbiss in Zukunft in Niederschmiedeberg betreiben. Er sei erleichtert, dass sich eine Lösung gefunden habe, sagt der 59-Jährige. Zu verdanken habe er das der Gemeinde Großrückerswalde.