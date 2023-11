Karnevalsauftakt in Gelenau, Marienberg und Breitenbrunn – Rathausstürmungen und Faschingswetten

Zum Beginn der Faschingszeit wurden an etliche Orten im Erzgebirge am Samstag unter anderem die Rathäuser gestürmt. Ein besonders närrisches Vergnügen.

Im Erzgebirge wurde die närrische Zeit am Samstag mit viel Freude und dem ein oder anderen Schabernack eingeläutet. In Gelenau wünschten sich die Karnevalisten einen besonderen Ort von ihrem Bürgermeister. In Marienberg gab es einen Wettkampf um den Rathausschlüssel. Und in Breitenbrunn wurde das neue Prinzenpaar eingeführt.