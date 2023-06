Keinen Krankenschein vorgelegt und vor Gericht gelandet: Soldat der Erzgebirgskaserne Marienberg wehrt sich gegen Urteil

Mit dem Ergebnis der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg will er sich nicht abfinden: Der wegen eines Verstoßes gegen das Wehrstrafgesetz verurteilte Soldat der Erzgebirgskaserne Marienberg will seinen Fall neu aufrollen lassen. Er habe über seinen Verteidiger Rechtsmittel eingelegt, teilte das Amtsgericht mit.