Lengefeld: Während Trauerfeier brechen Unbekannte Autos auf

Pockau-Lengefeld/Freiberg.

Während am Montag auf dem Friedhof in der Schwimmbadstraße in Lengefeld eine Trauerfeier stattfand, weckten die auf dem Parkplatz abgestellten Pkw der Friedhofsbesucher das Interesse unbekannter Täter. Sie schlugen jeweils eine Seitenscheibe bei zwei Autos (Peugeot, Skoda) ein, entwendeten eine Handgelenk- sowie eine Bauchtasche. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1500 Euro beziffert. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 13 und 13.45 Uhr. Kurz zuvor hatte in Freiberg eine ähnliche Tat stattgefunden: Auf dem Parkplatz des Zentralfriedhofes wurde ein VW Passat aufgebrochen. Es wurde die Scheibe zerschlagen, um eine Tasche zu stehlen. Gesamtschaden: rund 750 Euro. Ob die Fälle zusammenhängen, steht noch nicht fest. (hkat)