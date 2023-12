Lichterzug in Seiffen findet am 9. Dezember statt

In drei Zügen laufen die Teilnehmer auf die Binge zu.

Zum 18. Mal zieht am Sonnabend vor dem zweiten Advent ein Lichterzug durch Seiffen. 17 Uhr startet der erste Zug am Hotel „Seiffener Hof“. Er führt den Schrammberg hinauf, den Gartenweg entlang in Richtung Hauptstraße ins Ortszentrum, die Hauptkreuzung überquerend in die Deutschneudorfer Stelle zum Eingang Binge. 16.45 geht der zweite Zug...