Liedermacher zu Gast in Marienberg

Der Liedermacher David Lübke ist am Freitag zu Gast in der Marienberger Baldauf-Villa. Wenn dieser junge Mann ans Mikrofon trete und singe, eröffne sich den Zuhörenden eine weite Welt vor dem inneren Auge, heißt es in der Ankündigung. David Lübke erzähle mitreißende Geschichten, verwandele sie mit poetischer Kraft in eine Musik, die ans Herz geht....