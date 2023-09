Marienberg/Großolbersdorf: Offene Türen und eine besondere Führung

Ob Lindenhäuschen, Stülpnerberg oder Jagdsäule: Ein Ausflug am Sonntag in der Region lohnt sich auf jeden Fall.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag können in der Region zahlreiche Gebäude besucht werden beziehungsweise finden Veranstaltungen statt. In Großolbersdorf etwa können von 10 bis 17 Uhr das Sättlerhaus und der Stülpnerberg im Schnitzerheim angeschaut werden, in Marienberg warten unter anderem das Lindenhäuschen und das Haus, in dem sich...