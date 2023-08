Marienberg: Mit zwei Dampfloks durchs Erzgebirge

Ein Sonderzug hat am Freitagnachmittag zahlreiche Eisenbahnfans an die Strecke in Richtung Marienberg gelockt

„Hör, da kommt der Zug", sagt Gerhard Richter (80) zu seinem Enkel. Der Junge blickt erwartungsvoll in die Richtung, aus der dicke Rauchschwaden aufsteigen. Zügig rollte der Sonderzug am Freitagnachmittag auf dem Bahnhof in Marienberg ein. Anlass der Fahrt war das Heizhausfest in Chemnitz. „Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher...