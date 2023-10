Marienberg: Rastplatz für Ausflüge ins Schwarzwassertal fertiggestellt

Lieferschwierigkeiten haben ein früheres Bauende verhindert.

Der in Regie der Stadt Marienberg errichtete Wanderrastplatz in der Kniebreche ist fertiggestellt worden. Eigentlich sollte er schon 2020 gebaut werden. Damals wurde das Projekt aber wegen des Brückenbaus über die Schwarze Pockau verschoben. So wurde mit den Arbeiten erst am 15. Mai dieses Jahres begonnen. Aber auch von da an lief die...