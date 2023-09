Marienberg: Stadt steht finanziell auf soliden Füßen

Kämmerin kann für das erste Halbjahr 3,5 Millionen Euro Gewerbesteuer verbuchen. Bis Jahresende hofft sie auf eine Verdoppelung.

Die Stadt Marienberg muss weder die Reißleine bei Investitionen ziehen noch eine Haushaltssperre verhängen. „Es gibt keine Ergebnis gefährdende Entwicklung im aktuellen Etat“, sagte Kämmerin Heike Dachselt während ihrer Halbjahresbilanz zur Ratssitzung am Montag. Per 30. Juni etwa habe die Stadt Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5...