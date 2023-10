Marienberg: Unbekannte stehlen Fahrräder und Werkzeuge

Die Täter brachen in der Schützenstraße mehrere Kellerparzellen auf.

Unbekannte haben sich offenbar in der Nacht zu Sonntag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße in Marienberg verschafft und dort sieben Kellerparzellen aufgebrochen. Aufgefallen war das Ganze laut Polizei, als ein Mieter am Sonntagmorgen den nachts ausgelösten Bewegungsalarm auf seinem Handy bemerkte und in seinem Kellerabteil...