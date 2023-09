Marienberger Stadtkonzert: Duo lässt Grenzen zwischen Genres und Epochen verschwinden

Anna Carewe (Violoncello) und Oli Bott (Vibraphon) sind beim Stadtkonzert zu Gast.

Das 3. Stadtkonzert in Marienberg wird am Freitag ab 19.30 Uhr im Ratssaal unter dem Titel „Trance & Rhythm“ von Anna Carewe (Violoncello) und Oli Bott (Vibraphon) gestaltet. Die beiden Künstler „lassen die Grenzen zwischen den Genres und Epochen verschwinden und verführen das Publikum, neue Klänge zu genießen“, heißt es in der...