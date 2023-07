Mehrere Geldbörsen im Erzgebirgskreis gestohlen

In Supermärkten in Olbernhau, Marienberg und Schneeberg sind am Donnerstag beim Einkaufen drei Portemonnaies aus den Taschen der Eigentümer gestohlen worden. Gegen 9.45 Uhr war eine Frau in Olbernhau in einem Discounter einkaufen. Dort hatte sie ihre Tasche an einen Einkaufswagen gehängt. Als die Frau den Wagen einen Moment nicht im Blick...