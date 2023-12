Mobile Toilette in Seiffen beschädigt – Tatverdächtige gestellt

Die Tatverdächtigen sind zwischen 13 und 14 Jahre alt. Sie sollen Böller in die Toilette geworfen haben.

Beamte des Polizeireviers Marienberg haben am Donnerstagnachmittag drei Tatverdächtige nach einer Sachbeschädigung an einer mobilen Toilette in Seiffen gestellt. Ein Zeuge hatte in der Jahnstraße Jugendliche dabei beobachtet, wie sie angezündete Böller in eine Toilette warfen und verständigte die Polizei. Es gelang ihm, drei Tatverdächtige...