Nach dritter Saison: Tourismusverband Erzgebirge bestätigt positive Entwicklung für „Blockline“

Die Verantwortlichen gehen in diesem Jahr von knapp 1500 Fahrern auf der insgesamt 140 Kilometer langen Mountainbikestrecke aus.

Die inzwischen dritte Saison auf der Mountainbikestrecke „Blockline“ ist beendet. Wichtigste Neuerung des Streckenbetriebes in diesem Jahr war laut Tourismusverband Erzgebirge (TVE) die Installation zweier Zählstellen. Diese haben für den Zeitraum 19. Juli bis 21. Oktober an Loop zwei 599 Radfahrer und an Loop drei 639 Radfahrer gezählt....