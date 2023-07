Nach Hinweis von Bankmitarbeiterin: Polizei fasst Trickbetrüger auf der B 174

Zwei mutmaßliche Trickbetrüger hatten es in Marienberg auf die Ersparnisse eines 85-Jährigen abgesehen. Eine misstrauisch gewordetene Bankmitarbeiterin informierte daraufhin die Polizei. Hat das Duo noch mehr auf dem Kerbholz?

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Freitag in Marienberg einen 85-jährigen Senior vor größerem Schaden bewahrt. Dank ihres Hinweises kam die Polizei zwei mutmaßlichen Trickbetrügern auf die Spur und nahm das Duo vorläufig an der B 174 nahe der Heinzebank fest. Nach Angaben der Polizei könnten die beiden italienischen Staatsbürger, 68 und 72 Jahre alt, auch für weitere Betrugsversuche verantwortlich sein.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, wollte der 85-Jährige am Freitagmorgen zum Einkaufen gehen, als neben ihm ein Fahrzeug hielt. „Aus diesem stieg ein Mann aus und begrüßte den Marienberger wie einen alten Freund“, erklärte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Der Senior traute dem Unbekannten, der angab, für eine Reise Geld zu benötigen. Für überreichte 200 Euro erhielt der 85-Jährige mutmaßlich minderwertige Lederwaren. Dem vermeintlichen Trickbetrüger war das offenbar nicht genug. Er brachte den 85-Jährigen dazu, in dessen Wohnung zu fahren. Dort sahen sich er und sein Komplize nach Wertsachen um. Als beide nicht fündig wurden, überredeten sie das potenzielle Opfer dazu, zur Bank zu fahren, um Geld abzuheben. Am Schalter wurde die 37-jährige Bankmitarbeiterin misstrauisch. Sie hinterfragte die Angelegenheit und ging mit 85-Jährigen nach draußen, wo der vermeintliche Bekannte wartete. Dieser ergriff in diesem Moment die Flucht. Die 37-Jährige informierte die Polizei, die nun nach einem weißen Peugeot fahndete. Das Fahrzeug wurde 10.15 Uhr in Hilmersdorf festgestellt. An der Heinzebank erfolgte die vorläufige Festnahme. Im Fahrzeug befanden sich laut Polizei diverse Lederwaren und Bargeld. Beide Tatverdächtige wurden nach ihrer Vernehmung entlassen. Gegen sie wird aber wegen Betrugs ermittelt.

Zudem prüft die Polizei Zusammenhänge zu einem Vorfall am 23. Juni in Hainichen. Dort hatte ein Duo von einem 81-Jährigen mehrere hundert Euro erlangt, ihm dafür im Gegenzug eine angebliche Markenuhr und Kleidungsstücke übergeben. Auch hier fuhren die Täter in einem weißen Peugeot mit italienischem Kennzeichen davon.

Beide Vorfälle nimmt die Polizei zum Anlass, um vor derartigen Betrugsmaschen zu warnen. Schon bei geringstem Zweifel sei die Polizei zu informieren. (tka)