Naturmarkt findet in Olbernhau statt

Ein Naturmarkt findet am Sonnabend innerhalb der Veranstaltungsreihe Grünthaler Sommer in Olbernhau statt. Auf dem Areal der Saigerhütte werden von 10 bis 16 Uhr in der Langen Hütte und am Treibehaus regionale Produkte angeboten. Zudem wird traditionelles regionales Handwerk vorgeführt. Informationsstände bereichern das Programm ebenso wie...