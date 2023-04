Olbernhau: Familientreffen wird zur "Rückkehr ins Paradies"

Mitglieder der einst in Olbernhau tätigen Unternehmerfamilie Bokemeyer schauen sich im Areal der Saigerhütte um. Dabei finden sie vor Kurzem zur Verfügung gestelltes Mobiliar in dem Haus wieder, in dem es schon 1910 gestanden hat.

Es war eine Rückkehr ins Paradies. Mit diesen Worten umschreibt die 67-jährige Antje Bräuer ihren jüngsten Besuch in Olbernhau. Wenn sie von Paradies spricht, denkt die in Weimar lebende Frau an die Zeit Ende der 1950er-Jahre. Als Kind verbrachte sie viel Zeit bei ihrer Oma und ihrer Tante