Olbernhau: Saigerherd dampft jetzt auch im Kleinformat

Rund 170 Jahre lang war in der Saigerhütte Grünthal kein Saigerherd mehr in Betrieb. 2022 wurde zum Bergmannstag ein Nachbau präsentiert. Diesen gibt es jetzt auch im Miniaturformat.

Das Saigerverfahren galt über Jahrhunderte hinweg als Spitzenleistung des Hüttenwesens. In einem Schmelzverfahren wird dabei Rohkupfer entsilbert. In der heutigen Welterbestätte Saigerhütte Grünthal erlosch vor rund 170 Jahren der letzte Saigerherd. Aus Anlass des 6. sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentages, der 2022 in dieser...