Olbernhau: Treibehaus verwandelt sich in Konzertsaal

Die Philharmoniker aus Aue präsentieren zum diesjährigen Neujahrskonzert Ausschnitte aus Opern und Musicals.

In einen Konzertsaal wird sich am Sonntag das Treibehaus im Areal der Saigerhütte in Olbernhau verwandeln. Die Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie Aue gestalten dort zum wiederholten Male ein Neujahrskonzert und eröffnen damit das Veranstaltungsjahr in der Stadt. Unter dem Motto „Walzer, Polkas und Tänze“ sollen mitreißende und...