Olbernhauer Glockenknatsch: Stadt, Anwohner und DRK geraten aneinander

Die Glocken wurden für 75.000 Euro angeschafft – ausschließlich über Spenden. Inzwischen gibt es eine Unterschriftenaktion, einen Alleingang des DRK-Vorsitzenden und sogar eine Drohung.

Die Flippers, Mozart oder doch die Beatles? Musikgeschmack ist so vielfältig wie das Leben. Was dem einen gefällt, kann der andere nicht ausstehen. Kompromisse fallen oft schwer. Das gilt offenbar auch für das Glockenspiel im Turm des früheren Kaiserlichen Postamtes in Olbernhau, das zur neu geschaffenen und vom DRK-Kreisverband Mittleres...