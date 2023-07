Oldtimertreffen findet in Großrückerswalde statt

Als noch die letzten Spuren des Gewerbegebietsfestes in Großrückerswalde beseitigt wurden, liefen bereits die Vorbereitungen für die nächste Veranstaltung auf vollen Touren: Das Oldtimertreffen steht an, und es findet am 29. Juli statt. 10 Uhr geht es los. „Von Simson über DKW, BMW, Adler, Trabant, Mercedes bis hin zu Lanz Bulldog und Tatra...