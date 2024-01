Partnerchöre gestalten weihnachtliches Programm in Neuhausen

In der Kirche sind der Chor des Gymnasiums Olbernhau und dessen Partnerchor Mariella aus Pilsen zu Gast.

Unter dem Motto „Seht den Stern“ ist am 6. Januar in der Evangelisch-lutherischen Kirche in Neuhausen ein weihnachtliches Programm zu erleben. Zu Gast sind der Chor des Olbernhauer Gymnasiums, dessen Partnerchor Mariella aus Pilsen, ein Trompeter aus Litvinov und eine Harfenistin aus Prag. „Ich möchte nicht zu viel verraten, aber alle...