Pobershauer Skifasching sorgt auch ohne Schnee für Begeisterung

Nach zehn Jahren Pause ging es wieder in Kostümen den Skihang des TSV 1872 hinab. Dass dabei der weiße Untergrund fehlte, störte niemanden. Einigen half das milde Wetter sogar.

Im Februar verkleidet den örtlichen Skihang hinabzujagen, ist ein Ritual, das Heiko Strobelt bereits aus seiner Kindheit kennt. „Fürs beste Kostüm bekam man einen Preis. Und dazu gab es noch einige Showeinlagen der Erwachsenen“, erinnerte sich der mittlerweile 49-jährige Pobershauer an so manch spektakuläre Party in den 1980er-Jahren....