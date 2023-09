Pockau-Lengefeld: Bürgermeisterkandidat setzt auf Miteinander und Transparenz

Sebastian Bräuer möchte mit Steuergeld finanzierte Einrichtungen wie Schwimmbad, Kalkwerk oder Kulturpark einer intensiveren Nutzung unterziehen. Zudem will er die Stadt touristisch nach vorn bringen.

Er stammt aus Lippersdorf, wohnt in Pockau und ist gern in Reifland unterwegs. Sebastian Bräuer ist bestens vertraut mit der Stadt Pockau-Lengefeld und ihren Ortsteilen. Doch das allein qualifiziert ihn noch nicht für den Posten des Bürgermeisters, für den er am 24. September kandidiert. Bis dahin wird er noch einige Abende in eigener Sache...