Polizei stoppt Radfahrer mit 2,1 Promille in Olbernhau

Einen betrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei am Wochenende in Olbernhau gestoppt. Der 43-Jährige sei in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.45 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Thomas-Mann-Straße angehalten worden, informiert die auch für das Erzgebirge zuständige Polizeidirektion Chemnitz. Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest...