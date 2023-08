Radtour absolviert nach Auszeit erfolgreichen Neustart in Olbernhau

Die Freude war groß bei Reiner Glöß. Vier Jahre lang musste er warten, bis er endlich wieder an der Olbernhauer Radtour teilnehmen konnte. Am Sonntag war es dann soweit: Um kurz nach halb Neun trat der Olbernhauer Radsportfan in die Pedalen und nahm mit 83 Gleichgesinnten die zuerst gestartete 85 Kilometer lange Fitness-Plus-Strecke der...