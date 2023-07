Renault-Fahrerin bei Unfall in Olbernhau schwer verletzt

Eine 71-jährige Renault-Fahrerin ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Olbernhau schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war die Frau mit ihrem Fahrzeug kurz nach 8 Uhr auf der Staatsstraße 214 aus Richtung Olbernhau in Richtung Oberlochmühle unterwegs. Dabei kam der Renault etwa 500 Meter vor dem Abzweig...