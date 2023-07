Rollstuhlfahrer und Blinder machen den Test: So barrierefrei ist Marienberg

Elektroautos sind für Sören Goldberg ein Problem. „Ich kann sie kaum hören“, sagt er. Sören Goldberg ist seit Geburt an blind und versucht sich gerade in der Marienberger Innenstadt mit seinem Blindenstock und seinem Gehör zurecht zu finden. An der Ampel am Markt funktioniert das dank des Tackertons recht gut. Einmal sei ihm mal an einer...