Sachschaden am Bergmagazin Marienberg. War Pyrotechnik im Spiel?

Ein Schaukasten sowie der integrierte Briefkasten wurden ramponiert. Die Polizei sucht Zeugen.

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte einen Schaukasten sowie den integrierten Briefkasten am Bergmagazin Marienberg an der Straße Am Kaiserteich beschädigt. Offenbar durch Pyrotechnik ist es in der Zeit von Freitag, dem 8. September, 16 Uhr, bis Sonntag, dem 10. September, 8 Uhr, sowohl an der Infotafel als auch an einer darüber...