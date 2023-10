Schindelbach: Straße wegen Baumpflege tagsüber gesperrt

Die Sperrung der K 8103 erfolgt zwischen 8 und 16 Uhr.

Die Kreisstraße 8103 bei Schindelbach ist in der Zeit vom 23. Oktober bis voraussichtlich zum 10. November zwischen dem Abzweig Talstraße, nach Ende der Bebauung, bis zur Wendestelle in Schindelbach wegen Baumpflegearbeiten im angrenzenden Wald für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Sperrung erfolgt von Montag bis Freitag täglich in der...