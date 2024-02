Schmierereien im Stadtbild: Olbernhau lobt Belohnung für Hinweise zur Ermittlung der Täter aus

In Olbernhau treiben Graffiti-Sprüher ihr Unwesen. Der Ärger über die Schmierereien in der Stadt ist groß. Nun haben sich Schüler des Gymnasiums gemeldet. Sie planen eine Gegenaktion.

Nicht jeder, der sich zum Künstler berufen fühlt, ist auch mit Talent gesegnet. Besonders in Olbernhau erregen seit einigen Wochen zahlreiche Graffiti die Gemüter. Vor allem zwei unterschiedliche Versionen von Schmierereien finden sich in großer Regelmäßigkeit im Olbernhauer Stadtgebiet. Einerseits wurden an zahlreichen Verteilerkästen und...