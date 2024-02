Schwerer sexueller Missbrauch einer 13-Jährigen: Erzgebirger vor Gericht

Die Hauptzeugin verstrickte sich während der Vernehmung vor Gericht in Widersprüche. Zudem bringt die Einschätzung eines Gutachters einen wichtigen Beitrag für den Richterspruch.

Der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft einem 30-jährigen Erzgebirger am Montag zur Last legte, wog schwer. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Der Beschuldigte verließ das Marienberger Amtsgericht am Ende der Verhandlung dennoch als freier Mann. Was war passiert?