Seiffen: Achtfache Mutter kehrt nach schwerer Erkrankung in ihr Leben zurück

Vor zwei Jahren wäre Yvette Auerswald-Leister fast an Covid-19 gestorben. Inzwischen geht es ihr besser, auch dank einer neuen Herausforderung.

Als der Herr mit den Blumen und den Pralinen in der Tür stand, musste sich Yvette Auerswald-Leister die Tränen aus den Augen wischen. Spätestens in diesem Augenblick waren ihre Zweifel verflogen. Anfangs hatte sie mit sich gerungen, ob sie mit ihrer Covid-19-Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen sollte. In Seiffen kennt schließlich jeder...