Sie stehen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes: "Indigene Germaniten" bauen Seiffener Hotel zu Schulungszentrum um

Die bundesweit aktive Gruppierung hat sich im Erzgebirge angesiedelt, um schon bald einen ausgewählten Personenkreis auszubilden. Sie wird der Szene der "Reichsbürger und Selbstverwalter" zugerechnet.

Seiffen.

Im ehemaligen Hotel Ahornberg in Seiffen ist an diesem Tag viel los. Männer und Frauen gehen ein und aus. Eine Familie mit Kind sitzt draußen auf einer Bank und isst etwas. Die Kennzeichen der geparkten Autos verraten, dass sie aus ganz Deutschland nach Seiffen gekommen sind. Einer der Männer gibt sich freundlich. Gefragt nach den Gerüchten im Ort, sagt er: "Wir haben mit Reichsbürgern und Sekten nichts zu tun." Solche Behauptungen seien nur üble Nachrede einiger ehemaliger Hotel-Mitarbeiter. Das Gebäude werde in Zukunft für Schulungen genutzt. Ausgewählte Personen dürften daran teilnehmen.